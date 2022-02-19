Вера Брежнева показала нежные и романтические фото с Константином Меладзе

Также певица показала свою маму.

Певица Вера Брежнева наконец-то получила фото со своего дня рождения.

Конечно же, она решила поделиться ими в своем Instagram. В частности, артистка опубликовала романтические снимки с мужем, продюсером Константином Меладзе. Счастливые влюбленные позировали друг возле друга, улыбались и нежно обнимались.

Вера Брежнева и Константин Меладзе / instagram.com/ververa

Вера Брежнева и Константин Меладзе / instagram.com/ververa

Также Вера показала довольно редкие кадры со своей мамой – Тамарой Галушкой. Родные люди радовались, что наконец-то встретились.

Вера Брежнева вместе с мамой / instagram.com/ververa

"Сейчас просматривала все 500 фото и улыбалась, потому что счастье удалось зафиксировать. Сюда поместились всего 10 картинок, и на последнем фото не все поместились в кадр, но моя копилка воспоминаний вместила все! Спасибо моим близким и друзьям за этот вечер", — поделилась Вера.

День рождения Веры Брежневой / instagram.com/ververa

Кстати, среди других снимков Брежнева показала фото и 12-летней дочери. Сара отвечала за музыку на мамином дне рождении и была безгранично счастлива.

Дочь Веры Брежневой Сара / instagram.com/ververa

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