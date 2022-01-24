Вера Брежнева показала редкие фото с Меладзе и младшей дочерью

Семейство отдыхало на горнолыжном курорте.

Певица Вера Брежнева решила поделиться архивными фотографиями.

В Instagram-stories фанаты артистки выбирали дату, а Вера, в свою очередь, публиковала фото, которое было сделано в тот день.

В частности, исполнительница поделилась даже достаточно редкими кадрами. Если Вера обычно не публикует семейные фото, то на этот раз певица сделала исключение.

Знаменитость показала, как вместе с мужем, Константином Меладзе, и младшей дочерью, Сарой, зимой 2020 года отдыхала на горнолыжном курорте.

Вера Брежнева с Константином Меладзе и младшей дочерью / instagram.com/ververa

"Ходили в горы", – поделилась счастливая Вера.

Вера Брежнева с младшей дочерью / instagram.com/ververa

Они все вместе позировали перед камерой в лыжных костюмах, а позади них красовался невероятный горный пейзаж, который просто завораживал своей красотой.

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