Вера Брежнева показала редкие фото с Меладзе и младшей дочерью

Семейство отдыхало на горнолыжном курорте.
Певица Вера Брежнева решила поделиться архивными фотографиями.
В Instagram-stories фанаты артистки выбирали дату, а Вера, в свою очередь, публиковала фото, которое было сделано в тот день.
В частности, исполнительница поделилась даже достаточно редкими кадрами. Если Вера обычно не публикует семейные фото, то на этот раз певица сделала исключение.
Знаменитость показала, как вместе с мужем, Константином Меладзе, и младшей дочерью, Сарой, зимой 2020 года отдыхала на горнолыжном курорте.
"Ходили в горы", – поделилась счастливая Вера.
Они все вместе позировали перед камерой в лыжных костюмах, а позади них красовался невероятный горный пейзаж, который просто завораживал своей красотой.
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