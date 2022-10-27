Вера Брежнева показала редкое фото с 12-летней дочерью Сарой

Певица Вера Брежнева поделилась семейным контентом.

В частности, исполнительница в своем Instagram показала редкое фото с младшей дочерью Сарой Киперман. 12-летняя девушка приехала к маме на каникулы. Вместе они устроили импровизированный фотосет в лифте. Вера с дочерью позировали перед камерой в спортивных костюмах. Сара положила голову маме на плечо, а Брежнева тем временем скорчила забавную гримасу.

"Вместе. На каникулах", — коротко подписала фотографию исполнительница.

Вера Брежнева с дочерью / Фото: instagram.com/ververa

Напомним, недавно Вера Брежнева в дуэте с певицей TAYANNA выпустили украиноязычную песню. Впрочем, после выхода композиции на исполнительницу посыпалась волна хейта. В частности, Вере вспомнили интервью 2019, где она говорила, что не считает себя украинской певицей.

За артистку вступился ее друг, ведущий Слава Демин. Он отметил, что певица активно помогает Украине, и делала она это еще до начала полномасштабной войны.

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