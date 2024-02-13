Вера Брежнева показала редкое фото с мамой и тремя сестрами и раскрыла планы на День влюбленных

Артистка призналась, в какой стране будет 14 февраля и чем будет заниматься.

Певица Вера Брежнева впервые за долгое время показалась с мамой и тремя родными сестрами, а также рассекретила, как отпразднует День святого Валентина.

В своем Instagram артистка пообщалась с подписчиками. Пользователи задали певице немало интересных вопросов, среди которых было о планах на День святого Валентина. Брежнева, которая в прошлом году подтвердила развод с композитором Константином Меладзе, призналась, как проведет праздник. Оказалось, артистка будет находиться в самолете, ведь будет лететь в Казахстан.

"Буду лететь в Казахстан, мечтать в небе и дарить улыбки всем вокруг", — ответила артистка.

Пост Веры Брежневой / Фото: instagram.com/ververa

Кроме вопросов Брежневу также написали и пожелания, в частности, чтобы рядом с ней были светлые люди. Вера дала понять, что такие в ее окружении уже есть – это мама и три родных сестры. Певица опубликовала их совместное фото в family look, сделанное ими во время импровизированного семейного фотосета.

Вера Брежнева с мамой и родными сестрами / Фото: instagram.com/ververa

Напомним, недавно исполнительница Ирина Федишин показывала редкое фото с мамой. К слову, поклонники были настолько удивлены молодым видом родного человека артистки, что сравнили их с сестрами.

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