Вера Брежнева показала свежие фото с 15-летней дочкой-красавицей и ошеломила ее взрослым видом

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева впервые за долгое время показалась с младшей дочерью Сарой Киперман.

Артистка почти не делится семейными фотографиями, но на этот раз сделала исключение. Певица за границей встретилась с 15-летней Сарой и устроила с ней импровизированный фотосет. Они попозировали перед камерой на одном из пляжей.

Вера Брежнева и ее дочь снялись в family look. Они надели голубые джинсы и белые майки, а образ дополнили солнцезащитными очками. Как отметила исполнительница, на кадрах не хватало лишь ее старшей дочери Сони.

Вера Брежнева с дочкой Сарой / © instagram.com/ververa

Тем временем подписчики Веры Брежневой просто засыпали ее комплиментами. Пользователи отмечали, что Сара растет невероятной красавицей. Также юзеры обратили внимание, что младшая дочь исполнительницы уже очень сильно повзрослела, что они выглядят, словно подруги: "Сара так выросла, что вы как подруги", "вы невероятные", "какие красивые".

Вера Брежнева с дочкой Сарой / © instagram.com/ververa

