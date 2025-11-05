- Дата публикации
Вера Брежнева показала свежие фото с 15-летней дочкой-красавицей и ошеломила ее взрослым видом
Артистка снялась с Сарой в family look.
Певица Вера Брежнева впервые за долгое время показалась с младшей дочерью Сарой Киперман.
Артистка почти не делится семейными фотографиями, но на этот раз сделала исключение. Певица за границей встретилась с 15-летней Сарой и устроила с ней импровизированный фотосет. Они попозировали перед камерой на одном из пляжей.
Вера Брежнева и ее дочь снялись в family look. Они надели голубые джинсы и белые майки, а образ дополнили солнцезащитными очками. Как отметила исполнительница, на кадрах не хватало лишь ее старшей дочери Сони.
Тем временем подписчики Веры Брежневой просто засыпали ее комплиментами. Пользователи отмечали, что Сара растет невероятной красавицей. Также юзеры обратили внимание, что младшая дочь исполнительницы уже очень сильно повзрослела, что они выглядят, словно подруги: "Сара так выросла, что вы как подруги", "вы невероятные", "какие красивые".
