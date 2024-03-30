Вера Брежнева показала свою дочь-копию и нежно поздравила ее с 23-летием

Артистка рассказала о празднике ее старшей дочери Сони.
Певица Вера Брежнева рассказала об особом празднике в ее семье.
30 марта день рождения отпраздновала старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман. Девушке исполнилось 23 года. По этому случаю звездная мама посвятила дочери пост в своем фотоблоге и растрогала кадрами, сделанными на разных этапах жизни Сони. В частности, девушка появляется на счастливых снимках с мамой в разных странах и также позирует наедине. Также на фотографиях заметна младшая дочь певицы Сара.
"Счастливых 23, моя любовь!", - восхитила подписью Вера Брежнева и оставила смайлик в форме сердечка.
В комментариях под публикацией поклонники артистки пожелали имениннице всего наилучшего и отметили, что Соня очень похожа на свою маму:
- Такая же красавица, как и мама
- Такие красивые! Вы обе похожи на сестер. С Днем рождения вашу дочь
- Поздравляю! Доченька такая же красавица, как и мама
- Самые искренние поздравления. Очень похожи
- С именинницей! Мирного неба! Пусть все ее мечты сбудутся!
Напомним, недавно дочь Веры Брежневой Соня Киперман попозировала в нижнем белье от украинского бренда и похвасталась стройной фигурой.
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