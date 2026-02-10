- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 344
- Время на прочтение
- 1 мин
Вера Брежнева показалась с мамой-красавицей и дочкой и раскрыла, как с ними 44-летие праздновала
Артистка свой день рождения провела в семейном кругу.
Певица Вера Брежнева порадовала свежими фотографиями с мамой-красавицей и младшей дочерью.
Семейными снимками артистка поделилась в своем Instagram. На фото Вера Брежнева представала с мамой, которую просто засыпали в комментариях комплиментами и отметили, что она красавица, и с младшей дочерью Сарой.
Певица собралась с родными не просто так. Именно в кругу самых близких и родных исполнительница праздновала свой день рождения. Артистка встречала 44-летие в изысканном ресторане. Все вокруг было украшено цветами, а гости пришли в белых нарядах. Как признается Брежнева, это самый теплый ее день рождения.
"Воспоминания о самом теплом дне рождения", - подписала фотографии артистка.
