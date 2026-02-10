Вера Брежнева показалась с мамой-красавицей и дочкой и раскрыла, как с ними 44-летие праздновала

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева порадовала свежими фотографиями с мамой-красавицей и младшей дочерью.

Семейными снимками артистка поделилась в своем Instagram. На фото Вера Брежнева представала с мамой, которую просто засыпали в комментариях комплиментами и отметили, что она красавица, и с младшей дочерью Сарой.

Вера Брежнева с мамой / © instagram.com/ververa

Певица собралась с родными не просто так. Именно в кругу самых близких и родных исполнительница праздновала свой день рождения. Артистка встречала 44-летие в изысканном ресторане. Все вокруг было украшено цветами, а гости пришли в белых нарядах. Как признается Брежнева, это самый теплый ее день рождения.

Вера Брежнева с мамой и дочкой Сарой / © instagram.com/ververa

"Воспоминания о самом теплом дне рождения", - подписала фотографии артистка.

Именно так Вера Брежнева праздновала свой день рождения / © instagram.com/ververa

