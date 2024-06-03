Вера Брежнева показалась с Тарабаровой и рассказала, как они провели время вместе: "Незабываемые эмоции"

Украинские певицы Вера Брежнева и Светлана Тарабарова посетили благотворительное мероприятие, посвященное детям.

Так, в своем фотоблоге Вера показала, как она провела День защиты детей в этом году. Как оказалось, певица вместе со Светланой 1 июня отправилась в центр матери и ребенка со специальной программой поддержки детей со сложными судьбами.

Вера Брежнева на благотворительном мероприятии / Фото: instagram.com/ververa

Светлана Тарабарова на благотворительном мероприятии / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева на благотворительном мероприятии / Фото: instagram.com/ververa

В праздничный день артистки дарили улыбки благодаря объятиям, выступлениям с песнями и разнообразным развлечениям на открытом воздухе. В частности, Брежнева показала ряд фото со счастливыми детьми, которые играют на лужайке и позируют с ними.

Светлана Тарабарова на благотворительном мероприятии / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева на благотворительном мероприятии / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева на благотворительном мероприятии / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева на благотворительном мероприятии / Фото: instagram.com/ververa

В то же время певица подчеркнула важность донатов и поддержки нуждающихся.

"01.06.24. День защиты детей. В уникальном месте со многими светлыми, добрыми людьми. Незабываемые эмоции. Хочу, чтобы эти фото передали вам наши ощущения. Делать добро – лучшая терапия. Добра не бывает много. Донаты, помощь, поддержка от людей и компаний – это то, что помогает "Місту Добра" на постоянной основе заботиться о своих жителях. Станьте волшебником – присоединяйтесь!", – призвала Вера.

Вера Брежнева и Светлана Тарабарова на благотворительном мероприятии / Фото: instagram.com/ververa

Напомним, недавно дочь Веры Брежневой, 14-летняя Сара Киперман, назвала страну, в которой проживает и где планирует учиться.

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