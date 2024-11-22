Вера Брежнева показалась с загадочным мужчиной и сделала заявление: "Я вернулась"

Певица Вера Брежнева, которая недавно публиковала фото с бывшим Константином Меладзе, заинтриговала фанов новым откровенным признанием.

Так, в новой публикации в Instagram артистка поделилась неоднозначным коротким роликом. В кадре она стоит рядом с мужчиной и затем нежно берёт его за руку на улице. Еще больше любопытства взбудоражила подпись Брежневой, где она рассказывает о знакомстве с загадочной личностью и долгой разлуке с ней.

"Первый раз я встретилась с ним, когда мне было 18. Мы просто познакомились и я уехала. Потом встретились снова и даже немного пожили вместе, несколько месяцев. Но, как иногда бывает, что-то не сложилось... Он ждал меня... И я вернулась .С этого момента моя любовь росла с каждым днем, и наконец я хочу об этом рассказать…", — заинтриговала певица.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Однако в комментариях фаны сразу догадались, что, вероятно, говорится о новой песне Брежневой. Все потому, что артистка в конце поста оставила загадочную дату и поставила хэштег с названием песни. Более того, юзеры предположили, что знаменитость говорит о 18 годах в контексте своей жизни в Киеве, а не отношений с возлюбленным.

Он – это Киев

Ну, интригантка. Это любовь

Киев заслуживает твоей любви

Вера, вы меня заинтриговали, очень неожиданно! Жду с нетерпением выхода песни

Напомним, что недавно тайны личной жизни открыл также певец EL Кравчук. Он объяснил, допускает ли мнение о романах с мужчинами.

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