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Вера Брежнева после намеков на роман засветила с загадочным мужчиной на концерте "Океана Эльзы"

Вера Брежнева после намеков на роман засветила с загадочным мужчиной на концерте "Океана Эльзы"

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Артистка сейчас приехала из-за границы в Киев.

Певица Вера Брежнева, которая ранее намекала на новый роман, засветилась в компании загадочного мужчины.

Артистка находится не за границей, а в Киеве. Исполнительница уже успела посетить один из пяти концертов "Океана Эльзы", которые группа по случаю 30-летия деятельности проводит во "Дворце спорта". Как сообщают источники ТСН.ua, на событие Вера Брежнева пришла не одна. Компанию певице составил загадочный мужчина.

Вера Брежнева на концерте
Вера Брежнева на концерте "Океана Эльзы" / Фото: ТСН.ua

Брежнева пришла на концерт "Океана Эльзы" в черном пальто, лицо звезда скрыла солнцезащитными очками, а белые волосы распустила. Между тем загадочный мужчина был одет в спортивный лук и кепку.

Вера Брежнева на концерте
Вера Брежнева на концерте "Океана Эльзы" / Фото: ТСН.ua

Действительно ли это новый избранник звезды или просто приятель – неизвестно. Источники ТСН.ua лишь коротко отмечают, что они "за ручки не были замечены".

Вера Брежнева на концерте
Вера Брежнева на концерте "Океана Эльзы" / Фото: ТСН.ua

Напомним, Вера Брежнева в 2023 году объявила, что развелась с композитором Константином Меладзе. С тех пор личную жизнь певица держит в тайне и не охотно рассказывает о ней. Впрочем, недавно звезда намекнула, что на горизонте у нее кардинальные перемены. Исполнительница заинтриговала новыми отношениями, когда опубликовала фото с немалым букетом цветов и отметила, что "может их сама себе купить, но в этом нет нужды, потому что он это сделает".

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