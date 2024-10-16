Вера Брежнева после намеков на роман засветила с загадочным мужчиной на концерте "Океана Эльзы"

Певица Вера Брежнева, которая ранее намекала на новый роман, засветилась в компании загадочного мужчины.

Артистка находится не за границей, а в Киеве. Исполнительница уже успела посетить один из пяти концертов "Океана Эльзы", которые группа по случаю 30-летия деятельности проводит во "Дворце спорта". Как сообщают источники ТСН.ua, на событие Вера Брежнева пришла не одна. Компанию певице составил загадочный мужчина.

Вера Брежнева на концерте "Океана Эльзы" / Фото: ТСН.ua

Брежнева пришла на концерт "Океана Эльзы" в черном пальто, лицо звезда скрыла солнцезащитными очками, а белые волосы распустила. Между тем загадочный мужчина был одет в спортивный лук и кепку.

Вера Брежнева на концерте "Океана Эльзы" / Фото: ТСН.ua

Действительно ли это новый избранник звезды или просто приятель – неизвестно. Источники ТСН.ua лишь коротко отмечают, что они "за ручки не были замечены".

Вера Брежнева на концерте "Океана Эльзы" / Фото: ТСН.ua

Напомним, Вера Брежнева в 2023 году объявила, что развелась с композитором Константином Меладзе. С тех пор личную жизнь певица держит в тайне и не охотно рассказывает о ней. Впрочем, недавно звезда намекнула, что на горизонте у нее кардинальные перемены. Исполнительница заинтриговала новыми отношениями, когда опубликовала фото с немалым букетом цветов и отметила, что "может их сама себе купить, но в этом нет нужды, потому что он это сделает".

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