Вера Брежнева повторила смелые образы времен своего участия в "ВИА Гре" 19 лет назад

Вера Брежнева повторила смелые образы времен своего участия в "ВИА Гре" 19 лет назад

Исполнительница представила римейк на трек знаменитого трио.

Специально к годовщине своего прихода в группу "ВИА Гра" певица Вера Брежнева сделала подарок поклонникам – римейк трека "Не надо".

В видео на песню исполнительница буквально закосплеила саму себя с 2000-х. В точности был повторен даже макияж, а исполнил его тот же визажист, что и 19 лет назад.

Ролик снят в стиле того времени и отсылает к ярким образам Веры в группе: от модного маникюра и аксессуаров до ультра-мини, которое сводило с ума миллионы фанов певицы.

"Именно в этот день, 22 ноября, 19 лет назад я пришла на кастинг в группу "ВИА Гра", которая изменила мою жизнь. На съемках сработала машина времени, и я будто вернулась в прошлое: с легкостью вспомнила, как тогда мы позировали, какие эмоции переживали. Это было незабываемо", — поделилась Брежнева.

Поклонники отметили, что певица совсем не изменилась, а стала еще красивее и чувственнее.

Читайте также: