Вера Брежнева поздравила дочь-красавицу с 15-летием и ошеломила ее взрослым видом

Исполнительница также показала, как девочка менялась с годами.

В семье певицы Веры Брежневой был особенный праздник. Младшая дочь исполнительницы встречала свой день рождения.

Саре Киперман уже исполнилось 15 лет. В своем Instagram артистка посвятила дочери трогательный пост. Вера Брежнева поздравила Сару с днем рождения, а также опубликовала множество фотографий девочки.

Вера Брежнева с дочерью Сарой / Фото: instagram.com/ververa

В частности, снимки были сделаны в разные годы. На кадрах можно заметить совсем маленькую Сару, а также ее в детском и подростковом возрасте. Вера Брежнева продемонстрировала, как младшая дочь с годами заметно менялась.

Вера Брежнева с дочерью Сарой / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева с дочерью Сарой / Фото: instagram.com/ververa

"С днем рождения, моя любовь", — обратилась к Саре исполнительница.

Вера Брежнева с дочками / Фото: instagram.com/ververa

Подписчики певицы сразу начали поздравлять ее с днем рождения дочери. Пользователи также отметили, что Сара выглядит очень взросло. На это обратил внимание и режиссер Алан Бадоев: "Вау, это просто невозможно! Не могу поверить глазам, которая уже взрослая, очаровательна".

Дочь Веры Брежневой Сара / Фото: instagram.com/ververa

Напомним, на днях вокруг личной жизни Веры Брежневой посыпались слухи. В Сети показали, с кем сейчас певица якобы находится в романтических отношениях.

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