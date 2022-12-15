Вера Брежнева поздравила дочь с 13-летием и шокировала ее взрослым видом

Певица Вера Брежнева рассказала о празднике в семье.

14 декабря день рождения отметила младшая дочь артистки Сара Киперман. По этому случаю знаменитая мама оставила поздравление дочери в Instagram, а также поделилась ее фото из детства:

"Люблю эту девчонку. Уже ровно 13 лет. С каждым годом все больше. Пусть все сбудется", — написала под кадром с Сарой Брежнева.

Дочь Веры Брежневой Сара / Фото: instagram.com/ververa

Как призналась артистка, ради дочери она прилетела из Берлина, где проводит последнюю неделю, в другой город в Европе, однако, где Сара находится, Брежнева не уточнила.

Кроме того, Вера показала, как с годами менялась ее дочь:

"Давненько все начиналось... Год за годом... И вот, цыпленок превратился в красивую девушку, которой сегодня исполнилось 13 лет", — прокомментировала кадры звездная мама.

Дочь Веры Брежневой Сара / Фото: instagram.com/ververa

Впрочем, поклонники Брежневой обратили внимание на то, что 13-летняя Сара уже выглядит слишком по-взрослому: "а дочь выглядит на лет 20", "а я в свои 13 только куклы на чердак убрала", "Думала, это женщина какая-то. .. Не взрослейте детей раньше срока", "вижу женщину на каблуках, а 13-летнюю девочку – нет", "так по-взрослому выглядит в 13 лет".

Вера Брежнева с дочерью Сарой / Фото: instagram.com/ververa

Напомним, недавно Вера Брежнева дала свой первый за девять месяцев полномасштабной войны РФ против Украины концерт. На нем артистка разрыдалась на сцене и решительно назвала себя украинкой.

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