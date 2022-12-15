Вера Брежнева поздравила дочь с 13-летием и шокировала ее взрослым видом

Младшей дочери звезды Саре исполнилось 13 лет.
Певица Вера Брежнева рассказала о празднике в семье.
14 декабря день рождения отметила младшая дочь артистки Сара Киперман. По этому случаю знаменитая мама оставила поздравление дочери в Instagram, а также поделилась ее фото из детства:
"Люблю эту девчонку. Уже ровно 13 лет. С каждым годом все больше. Пусть все сбудется", — написала под кадром с Сарой Брежнева.
Как призналась артистка, ради дочери она прилетела из Берлина, где проводит последнюю неделю, в другой город в Европе, однако, где Сара находится, Брежнева не уточнила.
Кроме того, Вера показала, как с годами менялась ее дочь:
"Давненько все начиналось... Год за годом... И вот, цыпленок превратился в красивую девушку, которой сегодня исполнилось 13 лет", — прокомментировала кадры звездная мама.
Впрочем, поклонники Брежневой обратили внимание на то, что 13-летняя Сара уже выглядит слишком по-взрослому: "а дочь выглядит на лет 20", "а я в свои 13 только куклы на чердак убрала", "Думала, это женщина какая-то. .. Не взрослейте детей раньше срока", "вижу женщину на каблуках, а 13-летнюю девочку – нет", "так по-взрослому выглядит в 13 лет".
Напомним, недавно Вера Брежнева дала свой первый за девять месяцев полномасштабной войны РФ против Украины концерт. На нем артистка разрыдалась на сцене и решительно назвала себя украинкой.
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