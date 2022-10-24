Вера Брежнева продолжает вести бизнес в России, а летом приезжала в Москву – росСМИ

Певица Вера Брежнева, похоже, продолжает зарабатывать кровавые российские рубли.

Как пишет пропагандистское издание России, артистка до сих пор является владелицей элитной квартиры, офиса в центре Москвы и магазина одежды.

Кроме того, по информации пропагандистов, Вера летом приезжала в страну-агрессорку, чтобы проверить, как обстоят дела с ее бизнесом.

Между тем, в начале июня экс-менеджер Брежневой рассказывала, что певица расторгла все контракты в России и не планирует туда больше возвращаться.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Также Вера направила в федеральную миграционную службу отказ от регистрации в квартире в подмосковном рабочем поселке Некрасовском, где был прописан последние 20 лет.

Напомним, с начала полномасштабной войны Вера Брежнева рассказывала правду в своих соцсетях о враждебном вторжении России в Украину. Впоследствии артистка уехала в Польшу, где занялась волонтерством.

Недавно Вера выпустила свою первую украиноязычную песню в дуэте с певицей TAYANNA. Артистки представили композицию "Вышиванка" в современной аранжировке.

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