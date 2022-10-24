Вера Брежнева продолжает вести бизнес в России, а летом приезжала в Москву – росСМИ

Исполнительница не продала свои российские активы.
Певица Вера Брежнева, похоже, продолжает зарабатывать кровавые российские рубли.
Как пишет пропагандистское издание России, артистка до сих пор является владелицей элитной квартиры, офиса в центре Москвы и магазина одежды.
Кроме того, по информации пропагандистов, Вера летом приезжала в страну-агрессорку, чтобы проверить, как обстоят дела с ее бизнесом.
Между тем, в начале июня экс-менеджер Брежневой рассказывала, что певица расторгла все контракты в России и не планирует туда больше возвращаться.
Также Вера направила в федеральную миграционную службу отказ от регистрации в квартире в подмосковном рабочем поселке Некрасовском, где был прописан последние 20 лет.
Напомним, с начала полномасштабной войны Вера Брежнева рассказывала правду в своих соцсетях о враждебном вторжении России в Украину. Впоследствии артистка уехала в Польшу, где занялась волонтерством.
Недавно Вера выпустила свою первую украиноязычную песню в дуэте с певицей TAYANNA. Артистки представили композицию "Вышиванка" в современной аранжировке.
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