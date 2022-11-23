Вера Брежнева проигнорировала поздравление Меладзе и опровергла, что они отпраздновали годовщину

Певица Вера Брежнева, которая с начала войны уехала из России в Польшу и активно волонтерит и помогает украинцам, прокомментировала сообщение своего мужа Константина Меладзе в Instagram.

На днях композитор в фотоблоге разместил архивное черно-белое фото с изображением еще совсем маленькой Брежневой. Кадр Меладзе подписал: "22.11. Любовь спасет мир" и сопроводил подпись смайлом в виде сердечка. Фаны решили, что таким образом продюсер поздравил супругу с годовщиной бракосочетания. Однако сама Брежнева проигнорировала пост мужа.

На фото изображена Вера Брежнева в детстве / Фото: instagram.com/meladzemusic

Как стало ясно из реакции Брежневой в Instagram, речь шла совсем не о семейном празднике. Как сообщила артистка, 20 лет назад она стала участницей трио "ВИА Гра", что коренным образом изменило ее жизнь:

"Сегодняшний день для меня особенный. Вот уже 20 лет. 20 лет назад я прошла кастинг в группу "ВИА Гра", что, естественно, в корне изменило мою жизнь. Год назад в этот день я устроила день воспоминаний в сторис, с юмором, и вам всем понравилось. Знала ли я, что через год у меня будет совсем другое настроение... Нет. Поэтому сегодня воспоминания... Столько всего было за эти 20 лет, но как же важно все эти годы оставаться верной самой себе", — написала Брежнева.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Также она поблагодарила "лучшего композитора и продюсера" Константина Меладзе за замечательные песни, которые он для нее писал. Впрочем, Брежнева не стала называть Меладзе своим мужем.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Как известно, с лета в Сети распространяются слухи о разрыве Веры Брежневой и Константина Меладзе, которые поженились в 2015 году. Поговаривают, что раскол в семье произошел из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вера Брежнева и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Напомним, что Брежнева с началом войны уехала из России и отправилась в Польшу, где активно волонтерила и помогала украинцам. Экс-менеджер артистки тогда заявила, что Вера больше не вернется в РФ и разорвала все рабочие отношения там. Между тем Константин Меладзе находится в Италии и ни разу не высказал свою позицию относительно войны в Украине. Говорят, что Меладзе переживает за свой бизнес в России и активная позиция Брежневой стала для композитора проблемой.

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