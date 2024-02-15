Вера Брежнева прокомментировала хейт, что до начала войны жила и работала в России

Также артистка вспомнила, где ее застала война и как она занялась волонтерством.

Певица Вера Брежнева прокомментировала хейт, с которым сталкивается, потому что до начала полномасштабного российского вторжения жила и работала в России.

Артистка говорит, что в жизни ее окружают люди, которые поддерживают друг друга. А вот что пишут о ней в Сети, Брежневу не волнует. Певица отметила, что в тяжелое время приняла правильное решение — поддерживать свою страну, поэтому, по мнению исполнительницы, ее совесть чиста.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

"Для меня самое важное, что в трудное время я со своей страной сердцем и душой. Для меня это имеет значение. Я сделала и делаю что могу. Только с собой мне просыпаться каждое утро и смотреть себе в глаза в зеркале. Со своей совестью я чиста ", – рассказала знаменитость в интервью ELLE.

Также певица вспомнила, как для нее началась полномасштабная война. Когда Россия вторглась в Украину, артистка находилась в Италии. Исполнительница вспомнила, что тогда сразу поняла, что должна помогать, и занялась волонтерством.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

"Мне хотелось чем-то помогать, и я понимала, что все, что я могу сейчас, — это волонтерить, потому что у меня не было внутренней силы для того, чтобы даже в публичное пространство выходить. Поскольку тогда, с самого начала, я была в Италии, первое, что я сделала, нашла ближайший склад гуманитарной помощи и пошла туда помогать. Мы с мамой работали там с утра до вечера с другими женщинами", — вспомнила артистка.

Напомним, недавно Вера Брежнева показала редкое фото со своей мамой. На снимке также были изображены три родных сестры певицы.

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