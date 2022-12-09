Вера Брежнева расплакалась на своем первом за время полномасштабной войны концерте: "Я — украинка"

Певица Вера Брежнева дала свой первый концерт с начала полномасштабной войны и не удержала слез на сцене.

Во время своего выступления в Риге исполнительница вышла на сцену и заявила, что теперь ее творческий псевдоним просто VERA. Певица заметила, что за девять месяцев войны не давала концертов, после чего расплакалась.

"Впервые за 20 лет карьеры у меня был перерыв в девять месяцев. Я – Вера. Я – украинка. Сейчас в моей стране война, поэтому вообще не до концертов, ни при чем. Но что-то не могла я больше сидели и просто делать хорошие дела. Все это время я со своей страной, я помогаю", — сказала Брежнева.

Напомним, что в начале полномасштабной войны на Украине певица высказала свою позицию в поддержку родной страны. Кроме того, через некоторое время Вера помогала волонтерскому центру в Польше.

Впрочем, в пропагандистских СМИ появилась информация о том, что исполнительница продолжает вести свой бизнес в стране-агрессоре.

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