Вера Брежнева рассказала, что Меладзе в Украине прячется от обстрелов, и обратилась к россиянам

Вера Брежнева рассказала, что Меладзе в Украине прячется от обстрелов, и обратилась к россиянам

Артистка с первых дней не молчала о войне.

Певица Вера Брежнева активно рассказывает о событиях, которые происходят на территории Украины.

Хотя сама артистка сейчас в другой стране, ее муж, Константин Меладзе, вместе с другими украинцами прячется от обстрелов.

"Мы до последнего не верили, что это произойдет. Но уже у нас идет война. Все больше мирных жителей гибнет. Все больше домов, школ, садов разрушено. Разрушены важные дома для обеспечения жизнедеятельности городов. Я с детьми сейчас в безопасности. Но мой муж и мама, семья младшей сестры в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах", — написала Вера.

Артистка в своем Instagram обратилась к россиянам с призывами остановить это насилие.

"Я никогда не делила наши народы. Мои мама и бабушка – русские. Папа и дедушка – украинцы. Оба народа – мои предки и моя кровь. Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда. У меня у подписчиках 32% россиян. Я просто хочу, чтобы вы знали правду. И если в ваших силах что-то сделать — сделайте это. Все украинцы умоляют русских солдат — не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет у нее оправдания. Нельзя ее продолжать. Остановите войну!" – написали Вера.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: