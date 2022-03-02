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Вера Брежнева рассказала, что Меладзе в Украине прячется от обстрелов, и обратилась к россиянам

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Вера Брежнева рассказала, что Меладзе в Украине прячется от обстрелов, и обратилась к россиянам

Вера Брежнева и Константин Меладзе / instagram.com/ververa

Артистка с первых дней не молчала о войне.

Певица Вера Брежнева активно рассказывает о событиях, которые происходят на территории Украины.

Хотя сама артистка сейчас в другой стране, ее муж, Константин Меладзе, вместе с другими украинцами прячется от обстрелов.

"Мы до последнего не верили, что это произойдет. Но уже у нас идет война. Все больше мирных жителей гибнет. Все больше домов, школ, садов разрушено. Разрушены важные дома для обеспечения жизнедеятельности городов. Я с детьми сейчас в безопасности. Но мой муж и мама, семья младшей сестры в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах", — написала Вера.

Артистка в своем Instagram обратилась к россиянам с призывами остановить это насилие.

"Я никогда не делила наши народы. Мои мама и бабушка – русские. Папа и дедушка – украинцы. Оба народа – мои предки и моя кровь. Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда. У меня у подписчиках 32% россиян. Я просто хочу, чтобы вы знали правду. И если в ваших силах что-то сделать — сделайте это. Все украинцы умоляют русских солдат — не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет у нее оправдания. Нельзя ее продолжать. Остановите войну!" – написали Вера.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

  • В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
  • Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

  • самолетов – 29 ед,
  • вертолетов – 29 ед,
  • танков ‒ 198,
  • ББМ/APV – 846,
  • артиллерийских систем – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО — 24,
  • цистерн из ГСМ-60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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