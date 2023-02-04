Вера Брежнева рассказала, с кем отпраздновала свой день рождения: "В безопасности, тепле и любви"

Певица Вера Брежнева 3 февраля отметила свой день рождения. Звезде исполнился 41 год.

В этом году исполнительница покинула громкие вечеринки и провела его в теплой атмосфере. В сторис в Instagram Брежнева рассказала, что день рождения встречала в семейном кругу.

"Вчера свой день рождения я просто провела с семьей. В безопасности, тепле и любви. Это бесценно", – написала певица.

Фото: instagram.com/ververa

Звезда поделилась, что в этом году получила множество сообщений от своих друзей и знакомых, которые очень порадовали ее. Вера призналась, что почувствовала прилив энергии после поздравлений.

"В этом году я получила такие невероятные поздравления от дорогих мне людей, именно от тех, кто знает меня в жизни. Знает, что сейчас у меня на душу. С такими важными словами, смыслами. Столько силы испытала в этих пожеланиях", — рассказала фанам артистка.

Фото: instagram.com/ververa

Приятной неожиданностью для звезды стали поздравления от ее поклонников. Певица была очень тронута теплыми словами от людей, с которыми она даже не знакома лично.

"Это невероятно, что вы знаете, когда у меня день рождения! Спасибо за переживания, за поддержку, заботу и любовь! Со мной самые лучшие люди! И это абсолютное богатство", — сказала Брежнева.

Фото: instagram.com/ververa

Также Брежнева поблагодарила фанов и подписчиков за поддержку в течение этого непростого года.

"Я по-прежнему верю в любовь и чудеса. Особенно, когда чудеса люди совершают собственноручно. Я благодарна вам, когда вы помогаете мне делать чудеса. За этот сложный год мы сделали очень много хорошего. Вместе и отдельно", — добавила певица.

Фото: instagram.com/ververa

Фото: instagram.com/ververa

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