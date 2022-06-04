Вера Брежнева разорвала все контакты в России и больше туда не вернется – экс-менеджер певицы

Вера Брежнева разорвала все контакты в России и больше туда не вернется – экс-менеджер певицы

Бывшая менеджер певицы Веры Брежневой Анастасия Драпенко, занимавшаяся пиаром артистки в России, сделала громкое заявление.

Так, Драпенко рассказала, что Вера Брежнева раз и навсегда покинула Россию, разорвала там все контакты и больше туда не вернется. Такой информацией экс-менеджер певицы поделилась на фестивале "Красная площадь":

"Нет, не работаю с Верой Брежневой. Брежневой больше нет в России, она сюда не вернется", – сказала Драпенко, пишет NEWS.ru.

Как известно, с начала полномасштабной войны России против Украины Вера Брежнева говорила правду в своих соцсетях и осуждала вторжение РФ в нашу страну. Впоследствии Брежнева уехала в Польшу, где начала заниматься волонтерством и помогать украинцам.

Между тем, в СМИ появилась информация, что якобы брак Веры Брежневой и Константина Меладзе трещит по швам из-за войны в Украине. Мол, пока Брежнева активно кричит о вторжении РФ в Украину и помогает, чем может, Меладзе решил переждать войну в Италии и ни разу не высказался против. Более того, говорят, что продюсер переживает за свой бизнес в России, который также может пострадать из-за позиции Брежневой.

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