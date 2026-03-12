- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 1 мин
Вера Брежнева с кольцом на безымянном пальце спровоцировала слухи о помолвке
Артистка заинтриговала переменами в личной жизни.
Певица Вера Брежнева спровоцировала слухи о своей помолвке.
Такие сплетни распространились после недавних фото исполнительницы. В своем Instagram артистка опубликовала серию фотографий, которые были сделаны в ресторане одного из отелей Парижа. Вера Брежнева делилась, что вокруг просто невероятная атмосфера с джазом, изысканностью и любовью.
Певица на фотографиях предстала в коричневом костюме и с распущенными волосами. Но бдительные пользователи больше обратили внимания на украшения артистки. На безымянном пальце Веры Брежневой виднелось кольцо. Пользователи сразу предположили, что это обручальное. Поэтому, исполнительницу начали подозревать в тайной помолвке: "Вера, вы помолвлены?", "Какое же кольцо!", "Какая вы красивая!".
Сама же Вера Брежнева хранит молчание и не комментирует слухи, которые бушуют вокруг ее жизни. Вообще, после развода с мужем, композитором Константином Меладзе, артистка держит личное за семью замками.
Напомним, недавно американская певица Шер спровоцировала слухи о своей помолвке. Такие сплетни распространились после того, как у исполнительницы заприметили массивное кольцо на безымянном пальце.