Вера Брежнева шокировала фанатов взрослым видом 12-летней дочери: "Ей будто бы 21"

Вера Брежнева шокировала фанатов взрослым видом 12-летней дочери: "Ей будто бы 21"

Сара отметила день рождения.

Вчера, 14 декабря, в семье певицы Веры Брежневой был праздник.

Ее младшей дочери исполнилось 12 лет. По этому случаю артистка опубликовала в своем Instagram видео, где показала, как ее дочь изменилась за это время. К слову, Сара выросла настоящей красавицей.

"День рождения нашей любимой девочки – наш большой праздник!" – поделилась Вера.

Поклонники звезды также начали засыпать Сару поздравлениями. Впрочем, некоторые несколько удивились, что дочь исполнительницы выглядит слишком взрослой для своего возраста.

Ого! 12! Я в 12 лет куклами играла! Обалдеть!

Зачем детям выглядеть так взросло?

Точно 12? Ей будто бы 21!

Вера не удержалась и защитила свою дочь. Она отметила, что в детстве все хотят побыстрее повзрослеть.

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