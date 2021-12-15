Вера Брежнева шокировала фанатов взрослым видом 12-летней дочери: "Ей будто бы 21"

Сара отметила день рождения.
Вчера, 14 декабря, в семье певицы Веры Брежневой был праздник.
Ее младшей дочери исполнилось 12 лет. По этому случаю артистка опубликовала в своем Instagram видео, где показала, как ее дочь изменилась за это время. К слову, Сара выросла настоящей красавицей.
"День рождения нашей любимой девочки – наш большой праздник!" – поделилась Вера.
Поклонники звезды также начали засыпать Сару поздравлениями. Впрочем, некоторые несколько удивились, что дочь исполнительницы выглядит слишком взрослой для своего возраста.
- Ого! 12! Я в 12 лет куклами играла! Обалдеть!
- Зачем детям выглядеть так взросло?
- Точно 12? Ей будто бы 21!
Вера не удержалась и защитила свою дочь. Она отметила, что в детстве все хотят побыстрее повзрослеть.
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