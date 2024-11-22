Вера Брежнева со слезами раскрыла свои страхи после развода с Меладзе: "Слишком старая для отношений"

Певица Вера Брежнева высказалась о страхах после развода с Константином Меладзе и планирует ли в будущем выйти замуж еще раз.

Так, звезда довольно эмоционально рассказала о своем состоянии, который она проживала во время развода с экс-мужем. Тогда, по словам Веры, она чувствовала себя беспомощной и навешивала на себя множество ярлыков. В частности, считала себя недостойной новых отношений, ведь на тот момент была 40-летней.

"Когда расставалась, то я думала, что все, мне 40, я больше никого не встречу, я никому не буду нужна, я слишком старая для отношений. Я не знала, смогу ли я влюбиться. Но это все нужно было прожить", — призналась исполнительница со слезами в "Проекте 30+" Рамины Эсхакзай.

Вера Брежнева

К счастью, Брежневой удалось преодолеть все негативные мысли и прийти к внутренней гармонии. Артистка призналась, что сейчас она чувствует себя по-настоящему счастливой. И добавила, что не будет спешить с замужеством в будущем. Потому что прежде хочет глубже познавать своих партнеров, для чего нужно время.

"Я сейчас очень счастлива, наполнена любовью и чувствую себя самой красивой. Так, как сейчас, я себя никогда не чувствовала. Я не спешу замуж, потому что уже там была. Для того чтобы выйти замуж, нужно действительно хорошо узнать друг друга. Иногда мы спешим и, к сожалению, только потом понимаем это уже в браке, что нужно было "на берегу" договориться и понять, идем ли мы параллельно. Для меня сейчас самая большая ценность — не брак, а крутые отношения", — поделилась Брежнева.

Напомним, недавно Вера Брежнева заинтриговала кадрами с незнакомцем и сделала откровенное признание.

Читайте также: