Вера Брежнева стала жертвой мошенников и раскрыла их схему

Исполнительница призвала быть осмотрительными и не вестись на схемы злоумышленников.

Певица Вера Брежнева рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников.

Исполнительница в Instagram-stories, раскрыла схему злоумышленников. Мошенники создали в мессенджере аккаунт от имени знаменитости. Они пишут знакомым певицы и просят "одолжить им средства". Вера предостерегла, что номер мобильного не меняла. Также певица призвала не вестись на телефонных мошенников.

"Обращаюсь ко всем, кому могут написать от моего имени. Я не меняла телефон уже несколько лет. Не присылайте мне средства, пожалуйста. Не ведитесь на мошенников с моим фото в аккаунте", — призвала исполнительница.

Мошенники от имени Веры Брежневой просят деньги / Фото: instagram.com/ververa

Напомним, сейчас Вера Брежнева живет не в Украине, а за границей. Ранее исполнительница Лайма Вайкуле рассекретила, где находится артистка. По словам латвийской певицы, Вера, которая в начале полномасштабной войны уехала из страны-агрессора России, сейчас является ее соседкой.

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