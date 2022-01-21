Вера Брежнева топлес в одних лишь трусиках позировала перед зеркалом

Артистка поделилась пикантной фотографией.
Певица Вера Брежнева время от времени радует фанатов откровенными фото.
Но на этот раз исполнительница не на шутку взбудоражила воображение своих подписчиков. У сторис на странице в Instagram Вера опубликовала фото, на котором топлес в одних лишь леопардовых трусиках позирует перед зеркалом.
Пикантные места певица прикрыла рукой, а также надписью "сensored".
По всей вероятности, знаменитость собиралась на пляж, а когда одевала купальник, то решила сделать снимок. Или же Вера любит загорать топлес.
Кстати, недавно исполнительница ездила отдыхать на Мальдивы.
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