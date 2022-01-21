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Вера Брежнева топлес в одних лишь трусиках позировала перед зеркалом

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Вера Брежнева топлес в одних лишь трусиках позировала перед зеркалом

Вера Брежнева в купальнике / instagram.com/ververa

Артистка поделилась пикантной фотографией.

Певица Вера Брежнева время от времени радует фанатов откровенными фото.

Но на этот раз исполнительница не на шутку взбудоражила воображение своих подписчиков. У сторис на странице в Instagram Вера опубликовала фото, на котором топлес в одних лишь леопардовых трусиках позирует перед зеркалом.

Пикантные места певица прикрыла рукой, а также надписью "сensored".

Вера Брежнева топлес / © instagram.com/ververa
Вера Брежнева топлес / instagram.com/ververa

По всей вероятности, знаменитость собиралась на пляж, а когда одевала купальник, то решила сделать снимок. Или же Вера любит загорать топлес.

Кстати, недавно исполнительница ездила отдыхать на Мальдивы.

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