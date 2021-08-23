Вера Брежнева в белом купальнике похвасталась стройными ножками

Артистка ошарашила снимком на фоне моря.

Известная певица Вера Брежнева, которая недавно шокировала взрослым видом 11-летней дочери, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

На странице в Instagram знаменитость разместила новую фотографию, которая была сделана на фоне моря. На ней звезда сидит на камне в белом купальнике и радуется летнему солнечному сиянию. Вера также надела солнцезащитные очки и распустила волосы.

Исполнительница выбрала для фото такую позу, которая хорошо демонстрирует ее длинные и стройные ножки, а также подтянутый пресс.

Вера Брежнева в купальнике / instagram.com/ververa

«Лето еще не закончилось, а я уже скучаю. Оно стало для меня удивительным, необычным... А также началом важной внутренней трансформации. Интересно, что будет дальше», — заинтриговала Вера.

Напомним, Вера Брежнева любит радовать своих поклонников новыми фотографиями и видео. Недавно она в коротком топе и трусиках-шортах показывала, какие чудеса творит ее живот.

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