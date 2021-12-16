Вера Брежнева в нижнем белье появилась в космическом клипе, который придумал Меладзе

Во время съемок видео артистке стало плохо.

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников новой видеоработой на композицию "Тихо", вошедшую в последний альбом певицы под названием V.

Режиссером клипа "Тихо" стал Сергей Солодкий, а идея — принадлежит самой Вере Брежневой и ее мужу, продюсеру Константину Меладзе.

По сюжету героиня Веры Брежневой прилетает на космическом корабле на неизведанную планету, где остается в одиночестве: наедине со своими мыслями и магией вокруг. На художественное оформление в павильоне, где проходили съемки, ушли десятки часов.

Вера Брежнева, клип "Тихо"

Чтобы воссоздать подлинную космическую реальность, на локацию привезли тонны песка и гравия. Художниками-постановщиками был воспроизведен шлюз космического корабля. А эффектное изображение в финале обеспечила CGI-графика по примеру той, которая используется на съемках голливудских блокбастеров.

В период 25-часовой съемки видео Вере Брежневой довелось пройти сверхсложные испытания. Ближе к концу смены случился момент, который и вовсе заставил переживать всю режиссерскую группу: певице стало плохо во время парения в воздухе на специальных тросах.

"Это был примерно 20 час съемочного процесса, дубль за дублем мы добивались эффекта левитации в открытом пространстве, когда я почувствовала, что земля уходит из под ног, но уже в общепринятом значении этих слов. Спасибо команде, которая сразу среагировала, и дала мне какое-то время, чтобы отойти, а затем вернуться в кадр и, все-таки, снять идеально, как мы планировали", - поделилась Вера.

Вера Брежнева, клип "Тихо"

Артистка добавила, что ее новый клип на песню "Тихо" — это аллегория космического одиночества: "Сложно осознать, насколько мы маленькая песчинка в размерах огромной вселенной. Но если в наших сердцах есть любовь — мы не одни".

Вера Брежнева, клип "Тихо"

В свою очередь, Константин Меладзе подробнее рассказал о планете, где оказывается Вера:

"Это планета несостоявшихся иллюзий и несбывшихся мечт, там все идеально красиво. Но при этом, очень хочется вернуться из этого рая на несовершенную Землю - к людям. К одному человеку, который ждет там, на Земле. Может, эту планету и стоило бы назвать именем Тихо", – отметил Меладзе.

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