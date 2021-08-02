Вера Брежнева в новом клипе показала измену любимого и заинтриговала, ее ли это личная история

Исполнительница выпустила видео на песню "Розовый дым".
Известная певица Вера Брежнева выпустила новый клип и заинтриговала поклонников.
Так, артистка презентовала видео на песню "Розовый дым", где показала измену любимого. В ролике, автором которого выступил известный клипмейкер Алан Бадоев, звезда застукала избранника за горячими поцелуями с другой в туалете ночного клуба. В отчаянии Вера в блестящем платье идет танцевать на барную стойку.
Певице также пришлось сниматься на сложном устройстве в подвешенном состоянии, переключаться со съёмки на жаре на съёмку со льдом. Но, главное - перевоплотиться в героиню драматического сюжета, которая переживает измену.
Режиссер Алан Бадоев, который кроме остальных снимал и первый сольный клип Веры Брежневой, отметил актерскую игру певицы.
"Мы с Верой достаточно давно работаем вместе, доверяем друг другу и получаем удовольствие от работы. У нас есть очень ценное ощущение партнерства на площадке. Иногда режиссеру нелегко работать с актером, который его не понимает или не доверяет ему, как и актеру с режиссером. У нас такой проблемы с Верой нет. У Веры есть уже достаточно большой актерский бэкграунд, и здесь нам это очень пригодилось. Вера отлично справилась с задачей" – поделился Бадоев.
В своем Instagram Брежнева заинтриговала, что это может быть ее личная история.
"Многим хочется узнать больше о моей личной жизни. Посмаковать подробности, обсудить, сравнить... Но пока все, что кто-нибудь о ней знает — это слухи, предположения и догадки. Даже есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я... "- написала звезда.
В комментариях фолловеры оценили видеоновинку от кумира.
- Кто пережил эту боль поймет все образы этого видео клипа... Вера, как всегда, великолепна, прекрасна и искренняя
- Ревность, собственничество, эгоизм... Все в духе тельца! 100% резон!
- Красивый и эффектный клип
- Шикарный клип, прекрасная песня, красивая Вера
Напомним, ранее Вера Брежнева в трусиках-шортиках показала, какие чудеса делает ее живот. Артистка продемонстрировала возможности своего тела.