Вера Брежнева в шубке и нижнем белье посветила стройными ножками и высказалась о своем 44-летии
Артистка отпраздновала день рождения.
Певица Вера Брежнева 3 февраля отпраздновала день рождения. Артистке исполнилось 44 года.
По случаю праздника исполнительница опубликовала пост в Instagram. Знаменитость поделилась серией своих свежих фотографий, на которых она примерила два образа. На один снимках Вера Брежнева предстала в длинной шубке и нижнем белье, при этом она демонстрировала свои очень стройные ножки.
Другой образ певица выбрала более повседневный, но не менее эффектный. Исполнительница предстала в джинсах и худи. Артистка оделась таким образом, чтобы подчеркнуть свой плоский животик и тонкую талию.
Также Вера Брежнева высказалась и о своем возрасте. В этом году певице исполнилось уже 44 года. Исполнительница уверяет, что ее никоим образом не смущает эта цифра. Артистка прекрасно чувствует себя и живет свою лучшую жизнь здесь и сейчас.
"Чувствую себя лучше, чем когда-либо, и живу свою лучшую жизнь здесь и сейчас. Спасибо всем, кто рядом", - высказалась певица.
