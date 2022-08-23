Вера Брежнева в сине-желтой футболке создала гуманитарную "ВИА Гру" в Польше: "ВИА Скотч"

В настоящее время Вера Брежнева находится в Польше, где помогает волонтерам собирать гуманитарные грузы для украинцев. Но даже во время такой ответственной работы есть место шуткам.

Так, в своем Instagram исполнительница рассказала, что нашла новое "гуманитарное" трио — "ВИА Скотч".

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

В сторис Брежнева обнародовала фотографию вместе с двумя девушками-волонтерками. Все трое были одеты в футболки в цветах украинского флага. Девушки с разным цветом волос и разным типажем действительно легко могли бы обновить состав известного музыкального трио.

Вместе с новыми коллегами певица даже станцевала соблазнительную бачату посреди гуманитарного состава.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Напомним, что с началом полномасштабной войны в Украине Вера Брежнева, жившая и работавшая в Москве, высказалась против российской агрессии. С марта певица находится в Польше, где работает волонтером, а также регулярно публикует доказательства преступлений РФ в Украине в своих соцсетях.



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