Вера Брежнева в топе и секси-шортиках очаровала длинными стройными ножками

Знаменитость похвасталась фигурой.

Певица Вера Брежнева в который раз очаровала пользователей своим телом.

Так, в прохладную погоду знаменитость решила вспомнить свой отдых в Греции и запостила в ленту фотоблога теплые снимки. На кадрах исполнительница предстала в черном топе на тонких бретельках и коротких джинсовых шортиках. Также Вера нарядилась в зеленую рубашку и босоножки в тон. Звезда подчеркнула свою изящную фигуру.

Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Кроме того, артистка похвасталась длинными стройными ножками.

Вера Брежнева / instagram.com/ververa

"Я вчера так замёрзла, сначала на площадке, затем дома. Слишком холодно наступила осень. Хочу тепло и зелень, а не вот это вот все.. Достала тёплые носки и фото с моего августовского трехдневного Крита", — написала Брежнева.

В ответ пользователи сделали кумиру комплименты.

Красивая

Непревзойденная

Нельзя быть настолько роскошной

Какая стройная

Напомним, недавно Вера Брежнева показала архивное фото, где возникает с черным и короткими волосами. Артистка тогда отдыхала в детском лагере.

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