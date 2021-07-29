Вера Брежнева в трусиках-шортиках показала, какие чудеса вытворяет ее живот

Вера Брежнева в трусиках-шортиках показала, какие чудеса вытворяет ее живот

Артистка продемонстрировала возможности своего тела.

Певица Вера Брежнева, которая недавно засветила пышный бюст в вязаном топе, поделилась с поклонниками новым пикантным видео.

На странице в Instagram знаменитость разместила короткий ролик. В нем звезда появилась в топе и трусиках-шортах. Вера была с распущенными волосами и без макияжа.

На видео Брежнева похвасталась, какие чудеса умеет вытворять со своим животом.

"Сверхспособности. Я вот что умею, а вы что?" — подписала ролик Брежнева.

Напомним, несколько месяцев назад Вера Брежнева показала, как с сестрой Меладзе отпраздновала его 58-летие на яхте. Звезда поделилась редкими семейными фото.

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