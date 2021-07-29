Вера Брежнева в трусиках-шортиках показала, какие чудеса вытворяет ее живот

Артистка продемонстрировала возможности своего тела.
Певица Вера Брежнева, которая недавно засветила пышный бюст в вязаном топе, поделилась с поклонниками новым пикантным видео.
На странице в Instagram знаменитость разместила короткий ролик. В нем звезда появилась в топе и трусиках-шортах. Вера была с распущенными волосами и без макияжа.
На видео Брежнева похвасталась, какие чудеса умеет вытворять со своим животом.
"Сверхспособности. Я вот что умею, а вы что?" — подписала ролик Брежнева.
Напомним, несколько месяцев назад Вера Брежнева показала, как с сестрой Меладзе отпраздновала его 58-летие на яхте. Звезда поделилась редкими семейными фото.