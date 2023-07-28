Вера Брежнева вернулась в Украину и показалась на киевском вокзале

Певица Вера Брежнева, которая с началом полномасштабной войны осудила действия россии и помогала согражданам, вернулась в Украину.

Так, исполнительница на странице в Instagram поделилась видео, как она на поезде прибывает на столичный железнодорожный вокзал. В ролике Брежнева показалась на перроне, где ее ждали друзья с подсолнухами.

Также Вера поделилась, как от счастья, что приехала домой, бегала по холлу центрального железнодорожного вокзала:

"Мой солнечный Киев. Мои замечательные друзья. Мое самое ожидаемое путешествие", – коротко подписала видео Брежнева.

Вера Брежнева неожиданно приехала в Украину

Также исполнительница показалась на улицах украинской столицы, и как посетила шоурум друга, дизайнера Руслана Багинского.

Вера Брежнева в Киеве / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева в Киеве / Фото: instagram.com/ververa

Цель своего визита в Киев Брежнева не раскрыла, так же не рассказала, остается ли в украинской столице навсегда или временно. Как известно, у Брежневой и ее мужа, композитора Константина Меладзе, в центре Киева есть недвижимость. Также под Киевом у Меладзе есть дом.

Напомним, ранее коллега Веры Брежневой, латвийская певица Лайма Вайкуле рассекретила местонахождение артистки. По словам Вайкуле, Брежнева проживает недалеко от Лаймы в Риге вместе со своей семьей.

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