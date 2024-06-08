Вера Брежнева восхитила фото со своими тремя сестрами-копиями и мамой

Певица Вера Брежнева поделилась редким семейным снимком.

Раньше артистка уже делилась в фотоблоге, что сегодня, 8 июня, ее мама Тамара Галушка празднует день рождения и показывала, как ее поздравила в Италии. Впрочем, как оказалось, это не окончательный сюрприз для родного человека. Вера показала, что в праздничный день к ним присоединились все ее сестры. Поэтому вся семья решила сделать праздничный снимок с 72-летней именинницей.

Вера Брежнева с сестрами и мамой / Фото: instagram.com/ververa

"Именинница и ее четыре дочери", – написала на фото звезда.

На изображении позируют старшая сестра Брежневой Галина и младшие сестры-близнецы Анастасия и Виктория. Для особенного снимка они выбрали семейный лук, состоявший из одинаковых худи у сестер с надписью "sisterhood" (с англ. – сестринство) и оригинального у именинницы с принтом "motherhood" (с англ. – материнство). Вероятно, день рождения Тамара Галушка провела в уютной компании своих дочерей за границей.

Напомним, недавно тренер Анита Луценко также рассказала о празднике в семье. Ее дочери исполнилось 8 лет. По этому случаю звездная мама показала свою подросшую именинницу.

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