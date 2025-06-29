Вера Брежнева воссоединилась с семьей за границей: как выглядит младшая дочь и мама звезды

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева впервые за длительное время показалась с семьей.

Так, в фотоблоге звезда рассказала о воссоединении с родными и показала, как они время проводят. В частности, Вера поделилась их поездкой в машине, где виднеется ее младшая дочь Сара Киперман, мама Тамара Галушка и остальные члены семьи.

Певица не стала рассекречивать, куда именно они направлялись, но за окном виднеются иностранные баннеры. Так что семейство сейчас находится за границей, где и живет во время войны. На кадрах Брежнева не смогла скрыть радости от такого совместного приключения и делала милые видео на память.

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"Время с моей семьей. Мои любимые", - лаконично подписала кадры артистка.

Вера Брежнева с семьей / © instagram.com/ververa

Дочь Веры Брежневой с родственницей / © instagram.com/ververa

Мама Веры Брежневой / © instagram.com/ververa

Кстати, недавно маме Веры Брежневой исполнилось 73 года. В праздничный день певица вместе с двумя дочками нежно поздравила ее. Семейство поделилось, как выглядела их бабушка в молодости и сейчас.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк после пополнения в семье показала свой вид после родов и как ее жених-военный помогал с сыном в первые дни его жизни.