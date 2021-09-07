Вера Брежнева впервые призналась, что делает уколы красоты: "Мне уже почти 40"

Вера Брежнева впервые призналась, что делает уколы красоты: "Мне уже почти 40"

Однако артистка является сторонницей натуральной красоты.

Певица Вера Брежнева, которая ранее шокировала возможностями своего живота, рассказала об уходе за собой.

В программе "ЖВЛ" знаменитость поделилась, что является сторонницей натуральной красоты. Брежнева никогда не прибегала к пластическим операциям, а вот инъекции красоты время от времени все же делает.

"Я тоже делаю инъекции красоты. Вопрос — как это потом выглядит на моем теле: Это просто помогает мне поддерживать кожу в хорошем состоянии? Или это меняет мое лицо до неузнаваемости? Понятно, что мне уже почти 40 лет! И мне нужны уходовые средства более сильные!! Но я все же за то, чтобы оставались свои черты лица", — отметила Вера.

Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Знаменитость пристально следит за своим питанием. Вера постоянно занимается спортом и совершенствует свое тело. А с недавних пор помогает быть красивой и другим женщинам, ведь основала собственный косметический бренд.

Напомним, ранее Вера Брежнева делилась секретами ухода за собой. По словам исполнительницы, каждое ее утро начинается с улыбки, стакана теплой воды и с разминки.

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