Вера Брежнева вспомнила, как стремительно похудела и как ее откармливал Меладзе

Также певица рассказала о старшей дочери.

Певица Вера Брежнева, которая месяц назад выпустила клип на песню "Розовый дым", рассказала, пришлось ли ей худеть ради съемок.

В программе "Світське життя" исполнительница поделилась, что наоборот — звезда настолько похудела, что ей пришлось набирать вес.

"Очень стрессовая была весна и как-то я так сильно похудела, у меня остались одни глаза и мне не нравилось себя видеть такую в зеркале. Я начала себя откармливать, муж начал меня откармливать. И получается так, что я наконец-то чуть-чуть пришла в форму. Но безусловно, я всегда занимаюсь спортом, вот сейчас клипа не предвидится ни одного, но я в шикарной форме, друзья ", — поделилась Вера и похвасталась стройной талией.

Также певица рассказала, что много времени проводит в Италии, в своем доме. Впрочем, чаще всего звезда все же приезжает в Киев, потому скучает по маме и подругами. Разлуку артистка переживает и со старшей дочерью Софией. 20-летняя девушка учится в Америке.

"Сложно переживаю разлуку, мы с ней недавно говорили по видео час сорок минут, потому что мы не можем наговориться. У меня просто закончилась американская виза и сейчас не дают туристические визы, поэтому я не могу просто получить визу, чтобы к ней приехать. Последний раз мы с ней виделись в июле, как раз мы были в Италии, она приезжала туда. А сейчас все, у нее уже начались занятия, поэтому мы сейчас видимся где-то раз в пол года и это очень для меня печально. Но в принципе, она уже взрослая девочка, ей скоро будет 21 и она смиренно принимает уже, что она взрослеет, что мама отдаляется, но мы все равно скучаем, плачем, но это жизнь", — поделилась звезда.

Напомним, ранее Вера Брежнева впервые призналась, что делает уколы красоты. Однако артистка является сторонницей натуральной красоты.

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