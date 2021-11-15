Вера Брежнева вспомнила свое материнство в 19 лет: "Не сразу вышло"

Артистка призналась, что мечтала о ребенке.

За плечами певицы Веры Брежневой, по меньшей мере, три громкие истории любви.

Еще в Днепродзержинске на протяжении нескольких лет она жила в гражданском браке с бизнесменом Виталием Войченко, говорится в сюжете "ЖВЛ". От него в 2001-м родила первенца — дочь Соню. Вере тогда было 19 лет. Артистка призналась, что тогда считала, что абсолютно готова к материнству.

"Я очень хотела ребенка. Плюс встретила парня, он тоже хотел ребенка. Причем не сразу получилось. Я изучала очень много литературы. И даже когда меня положили на сохранение перед родами, я даже рассказывала какие-то истории, которые прочла в книге. 19-летняя девочка делилась опытом, который она узнала. Тогда мне казалось, что готова. А сейчас я смотрю… вот моей Соне ребенка маленького…", — поделилась исполнительница.

Вера Брежнева с дочками / instagram.com/ververa

Это уже теперь опытная мама понимает, что в воспитании первенца не всегда делала все правильно.

"Я думаю, что я была чрезмерно строгой со своей дочерью, как-то нас папа так воспитывал. И мне казалось, что это правильный подход. И сейчас, конечно, с Сарой я не допускаю таких ошибок", — призналась Вера.

Младшую дочь Сару Брежнева родила, уже когда была известной певицей и солисткой группы "ВИА Гра". Отцом ее второго ребенка стал миллионер Михаил Киперман, с которым звезда прожила до 2012-го. И, в отличие от Веры, ее девочки не хотят иметь дело с шоу-бизнесом.

Вера Брежнева с младшей дочерью / instagram.com/ververa

"Им не нравится эта публичность! И были у Сони несколько раз в комментариях люди, которые писали ей негатив, и она говорит: "Мама, как ты все это выдерживаешь?!" – поделилась певица.

Возможно, чтобы избежать чрезмерного внимания, Соня и решила жить так далеко от родительского дома! Девочка уже несколько лет учится в Америке. Вера признается, что девочка очень этого хотела.

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