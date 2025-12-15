- Дата публикации
Вера Брежнева встретилась с 16-летней дочерью в Париже и очаровала их отдыхом
Сара Киперман отпраздновала день рождения в компании самого родного человека.
Певица Вера Брежнева сообщила о празднике в семье.
На днях, 14 декабря, дочери звезды Саре Киперман исполнилось 16 лет. По случаю такой даты Вера с именинницей устроили празднование в Париже, Франция. Там семья прогулялась по местным улочкам и поразвлекалась. В частности, показалась на совместных кадрах, порадовав поклонников.
«Какой день! Счастливого дня рождения моей любимой Саре», — поздравила звездная мама.
В комментариях обратили внимание на то, как быстро Сара подросла и повзрослела. Кроме того, засыпали ее комплиментами и поздравлениями по случаю 16-летия.
Вау! С праздником, девочки. Прекрасного Парижа
Какая невероятная девушка! Такая взрослая! Такая красивая! Просто вау! С именинницей
С днем рождения, Сара! Пусть все мечты сбываются! Классного вам веселого девичьего Парижа
