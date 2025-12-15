Вера Брежнева встретилась с 16-летней дочерью в Париже и очаровала их отдыхом

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева сообщила о празднике в семье.

На днях, 14 декабря, дочери звезды Саре Киперман исполнилось 16 лет. По случаю такой даты Вера с именинницей устроили празднование в Париже, Франция. Там семья прогулялась по местным улочкам и поразвлекалась. В частности, показалась на совместных кадрах, порадовав поклонников.

«Какой день! Счастливого дня рождения моей любимой Саре», — поздравила звездная мама.

Вера Брежнева и Сара Киперман / © instagram.com/ververa

В комментариях обратили внимание на то, как быстро Сара подросла и повзрослела. Кроме того, засыпали ее комплиментами и поздравлениями по случаю 16-летия.

Вау! С праздником, девочки. Прекрасного Парижа

Какая невероятная девушка! Такая взрослая! Такая красивая! Просто вау! С именинницей

С днем рождения, Сара! Пусть все мечты сбываются! Классного вам веселого девичьего Парижа

