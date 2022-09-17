Вера Брежнева выписалась из квартиры в Подмосковье и полностью разорвала все связи с Россией

Певица Вера Брежнева разорвала последнюю связь, которая у нее была с Россией.

Вера Брежнева с началом полномасштабной войны РФ против Украины уехала из России и долгое время находилась в Польше, где помогала переселенцам и занималась гуманитарной помощью.

В начале июня экс-менеджер Брежневой сообщила, что артистка разорвала все контакты в России и больше туда не вернется.

Впрочем, как передают росСМИ, до этого момента экс-"ВИА Гра" до сих пор была прописана в квартире своей родственницы в подмосковном рабочем поселке Некрасовском. По бумагам она жила там последние 20 лет. В нулевых Брежнева прописалась в Подмосковье у родственников, чтобы ее не депортировали из страны.

Однако исполнительница направила в Федеральную миграционную службу отказ от регистрации в этой квартире. До этого Брежнева пыталась получить российское гражданство, впрочем, не получилось. Теперь, пишут росСМИ, артистка хочет получить итальянский паспорт.

Отметим, что у Брежневой есть две элитные квартиры в Филях (70 квадратов) и на Пресне (100 квадратов), но до этого времени прописана артистка была именно в Подмосковье. Эти квартиры, скорее всего, певица продаст.

Читайте также: