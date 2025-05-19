Вера Брежнева высказалась о двух дочерях и какую вину чувствовала перед ними: "Я не классическая мама"

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

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Украинская певица Вера Брежнева впервые за долгое время рассказала о своих детях и их воспитании.

Так, певица воспитывает двух дочерей - 24-летнюю Соню Киперман и 15-летнюю Сару. Однако из-за насыщенного рабочего графика звездная мама не всегда успевала уделять им достаточно времени во время их становления. Оглядываясь назад, Брежнева говорит, что когда-то чувствовала за это вину. Но время расставило все на места и сейчас она изменила взгляды и дети для нее - это приоритет.

"Раньше бывало (чувствовала вину за небольшое времяпровождение с детьми - прим. ред.). Но я себе честно ответила на вопрос, готова ли я тогда отказаться (от карьеры - прим. ред.), чтобы не было чувства вины и сидеть, быть мамой. Наверное, очень важно найти баланс между семьей и работой, которая преобладала. Потому что не до конца были сформированы ценности, осознание, что и как работает. Тем более я довольно рано родила (в 19 лет - прим. ред.) и на сцену вышла в 20 лет. Но сейчас другое отношение ко всему, желание, ценности. И я очень благодарна детям, что они у меня появились. Но я не классическая мама с точки зрения постоянного пребывания с детьми", – рассказала артистка в интервью казахскому шоу "The DS' Show".

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Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман / © instagram.com/sonyaxkiperman

Младшая дочь Веры Брежневой, Сара Киперман / © instagram.com/ververa

Исполнительница рассекретила, что старшая Соня сейчас живет отдельно, а вот с младшей Сарой она живет и наверстывает упущенное. В частности, чаще бывает с ней рядом в нужные моменты и постоянно говорит с ней на разные темы.

"Старшая дочь уже выросла и давно живет отдельно. А с младшей дочкой мы в контакте. Я знаю о ней все, мы многим с ней делимся. Когда я дома, то отвожу ее в школу. У меня сейчас семья в приоритете", - объяснила Брежнева.

Напомним, недавно спортсменка Лилия Подкопаева показала 5-летнюю дочь-выпускницу и как ее провожала в новый этап жизни.