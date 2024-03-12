Вера Брежнева высказалась о разводе с экс-мужем Меладзе: "Это была моя ошибка"

Певица Вера Брежнева после развода с композитором Константином Меладзе призналась, держит ли обиды на своего экс-мужа.

По словам артистки, после разрыва брака ей понадобилось полтора года, чтобы прийти в себя и вернуться "в ресурс". Также Вера добавила, что уже полностью отпустила ситуацию и пока не имеет никаких претензий или обид на своего экс-мужа и двигается дальше.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

"Ситуация, после которой я полтора года приводила себя в порядок. Это полный цикл: от понимания и до выхода из этого состояния, до полноценного ощущения, что я в ресурсе. Надо идти дальше. Все ждут, что я расклеюсь, буду слабой, войду в состояние жертвы и буду сидеть и рассказывать, как раньше все было хорошо, а теперь плохо. Это не мой путь. Я выбираю другой - двигаться вперед. Да, это была моя ошибка, мой урок. Самое главное – это быть благодарной этому уроку, потому что мы оставляем много обид. Это было мое развитие, мое повзросление и рост. У меня нет ни к кому претензий, мне никто ничего не виноват и я не обижена", - призналась знаменитость в интервью Динары Сатжан.

Напомним, недавно Вера Брежнева прямо со сцены публично обратилась к своему экс-мужу Константину Меладзе.

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