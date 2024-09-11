Вера Брежнева заинтриговала новым романом и похвасталась роскошным подарком от мужчины

Похоже, артистка после развода с Константином Меладзе больше не одинока.

Певица Вера Брежнева намекнула, что после развода с композитором Константином Меладзе больше не одинока и находится в романтических отношениях.

Новым романом артистка заинтриговала в Instagram-stories. Исполнительница опубликовала довольно интересное фото. На снимке был запечатлен большой букет синих, фиолетовых и зеленых гортензий. Роскошный букет цветов Вере Брежневой подарил загадочный мужчина.

Правда, пользователи больше обратили внимание не на сам букет, а на подпись, которую она оставила на фото. Артистка отметила, что, конечно же, может купить себе цветы, процитировав строчки из песни американской певицы Майли Сайрус. Впрочем, Брежнева написала, что не будет этого делать, ведь букет ей подарит мужчина. Фанаты предположили, что таким образом знаменитость намекнула на новые отношения.

Вера Брежнева показала букет цветов, которые получила в подарок от мужчины / Фото: instagram.com/ververa

"Я могу купить себе цветы, но в этом нет нужды, потому что он это сделает. Наслаждение", – подписала кадр звезда.

Отметим, Вера Брежнева в 2023 году объявила о разводе с мужем Константином Меладзе. С тех пор о личной жизни артистки почти ничего не известно, в отличие от ее 14-летней дочери. Оказалось, что Сара Киперман встречается с 21-летним россиянином. Более того, отношения пары уже продолжаются более двух лет.

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