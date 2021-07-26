Вера Брежнева засветила пышный бюст в вязаной топе

Артистка похвасталась стройной фигурой.

Известная певица Вера Брежнева в который раз восхитила фанов своей фигурой.

Так, экс-участница "золотого состава" "ВИА Гры" опубликовала в фотоблоге серию летних снимков из Турции. На фотографиях знаменитость появилась в вязаном топе и коротких джинсовых шортиках. Звезда засветила пышный бюст и стройные ножки.

instagram.com/ververa

"Этим летом в Турции очень жарко, хотя может я просто отвыкла за 2 года, но жарко на сцене, даже вечером, когда светят софиты, а ты постоянно двигаешься (вся одежда после концерта мокрая и волосы тоже). Поэтому на море я ходила рано утром, а днем искала тень. Интересно, в августе, когда вернемся, еще жарче будет?" — подумала артистка.

instagram.com/ververa

Фаны охотно оценили фигуру 39-летней звезды в комментариях. Некоторые фолловеры даже спутали Веру с ее дочерью.

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Напомним, ранее Вера Брежнева в купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже. Певица отдохнула с дочерьми.

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