Вера Фармига и Барбра Стрейзанд рассказали об уникальности "Щедрика", которому более 100 лет

Американские звезды с украинскими корнями актриса и режиссер Вера Фармига и актриса и певица Барбра Стрейзанд рассказали историю композиции "Щедрик".

Сто лет назад Украинская республиканская капелла под руководством дирижера Александра Кошица завершила пятилетнее турне тремя континентами. Гастроли должны были ввести украинскую культуру в мировой контекст и содействовать признанию независимости Украинской Народной Республики. Тогда капелла дала более 500 концертов – и повсюду был аншлаг. Об этом в специальном ролике рассказывают мировые звезды.

"Украина здесь. И именно в этот период года ее слышно повсюду. Перезвон. Carol of the Bells. Надежда рождественской поры, надежда нации и всего мира соединены этой родившейся в Украине песней", ― говорит актриса Вера Фармига в видео.

По случаю столетия завершения мирового турне в ролик также попали видео с исполнением "Щедрика" украинцами в разных уголках мира в наши дни. Легендарная песня, известная в мире как Carols of the Bells, прозвучала на тех же 50 площадках, где ее впервые презентовала капелла. Среди них Orfeo Catala в Барселоне, National Theater в Праге, Théâtre des Champs-Élysées в Париже, варшавская National Philharmonic, арена Plaza de Toros в Мехико, Konzerthaus в Вене, бельгийский Королевский театр La Monnaie, Central Hall Westminster в Лондоне, Сан-Франциско.

Все это благодаря одной цели – напомнить о богатстве наследия Украины и его вкладе в мировую культуру. Музыкальной руководительницей проекта стала Jerry Heil, спевшая с хором "В.У.Х.А." ("Великий Український Хор Аматорів") в Национальной филармонии Украины. Именно в этих стенах 29 декабря 1916 капелла под руководством Александра Кошица впервые исполнила "Щедрик" Николая Леонтовича.

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