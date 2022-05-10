Вера Кекелия и Роман Дуда рассекретили пол будущего ребенка

Ведущая проекта "ЖВЛ", звезда "Женского Квартала" и певица Вера Кекелия вместе с мужем, музыкантом Романом Дудой рассекретили пол будущего ребенка.

На днях артистка ошарашила поклонников известием о второй беременности. Эксклюзивно в "Сніданку з 1+1" влюбленные приоткрыли занавес. Так, пара призналась, что ждет мальчика, который, по прогнозу врачей, появится на свет в августе.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Роман и Вера уже воспитывают сына Ивана, появившегося на свет в 2020 году. О том, что у них будет второй ребенок, они узнали до полномасштабного вторжения, однако в тот период уже многое об этом говорили. Ведущая призналась: до конца не верила, что это произойдет, а вот Роман чувствовал возможные события, которые сейчас происходят в Украине.

"Он мне заранее сказал: "Вера, это произойдет". Я не верила, что в современном мире может происходить такой ужас. Но самое главное и самое ценное для меня сейчас это новая жизнь и конечно меня ничего не может испугать, чтобы эта новая жизнь появилась на свет. Война застала нас в Киеве, мы уехали на запад Украины. И у меня больше был страх дороги, то, что я в положении, а много времени надо провести в машине, не зная, что нас ждет", — поделилась Кекелия.

Что касается имени будущего сына, то пока молодая семья выбирает, но не спешит.

"Нет, имя еще не выбрали. Мы договорились, как и с Иваном — мы увидим ребенка и тогда назовем. Есть несколько имен, однако выберем, когда уже увидим и познакомимся", — прокомментировали супруги.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Вера Кекелия и Роман Дуда познакомились на вокальном шоу "Голос країни", где вместе были участниками команды Сергея Бабкина. 17 октября в 2017 году пара поженилась.

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