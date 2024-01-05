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Вера Кекелия на редком фото показала заметно подросшего годовалого сына

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
282
Время на прочтение
2 мин
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Вера Кекелия на редком фото показала заметно подросшего годовалого сына

Вера Кекелия / Фото: instagram.com/kekeliavera

Знаменитость также поделилась трогательными мыслями о материнстве.

Украинская певица и телеведущая Вера Кекелия впервые за долгое время показала своего младшего сына Матвея.

Знаменитость опубликовала снимок с годовалым мальчиком в своем Instagram. На фото Вера держала маленького сына в руках и укладывала спать. Крохотный Матвей лежал у мамы груди и пытался заснуть.

Вера Кекелия с сыном / © instagram.com/kekeliavera
Вера Кекелия с сыном / Фото: instagram.com/kekeliavera

Ведущая поделилась, что днем всегда старается как можно быстрее уложить сына спать, чтобы побыть немного в тишине. Однако Кекелия говорит, что, несмотря на свои желания, потом с нетерпением ждет того, чтобы Матвей скорее проснулся. Вера растрогала, что успевает загрустить за сыном, пока тот спит.

"Сначала пытаешься побыстрее вложить ребенка на сон, чтобы побыть в тишине, а потом считаешь каждую минутку, когда же он проснется, потому что очень уж соскучилась. Ох, эти мамы", — поделилась знаменитость.

Вера Кекелия с сыном / © instagram.com/kekeliavera
Вера Кекелия с сыном / Фото: instagram.com/kekeliavera

Вера Кекелия во второй раз стала мамой в августе 2022 года. В Грузии знаменитость родила сына, которого назвала Матвеем. Также артистка вместе со своим мужем – музыкантом Романом Дудой – воспитывает старшего сына Ивана, который появился на свет 30 апреля 2020 года.

Напомним, недавно певица Миша Романова восхитила фото с заметно подросшим 5-летним сыном. Исполнительница поделилась, как с Мартином в Германии встречала Новый год.

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Дата публикации
Просмотры
282
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