Вера Кекелия объявила о второй беременности и показала большой живот

Вера Кекелия объявила о второй беременности и показала большой живот

Знаменитость впервые стала матерью 30 апреля 2020 года. Она воспитывает сына с певцом, Романом Дудой.

Украинская певица Вера Кекелия объявила о второй беременности.

Об этом она сообщила в своем Instagramе. Артистка отметила, что сейчас в стране тяжелое время. Но женщины, несмотря на все сложности, рожают детей, ведь нет ничего более прекрасного, чем новая жизнь.

Вера Кекелия беременна во второй раз / instagram.com/kekeliavera

"В это непростое время, Вселенная нам подарила прекрасную возможность — во второй раз стать родителями! Мне очень сложно подбирать слова, ведь в моем сердце сейчас царит и любовь, и грусть одновременно. Конечно, жизнь продолжается, и как бы ни было сложно принять эту ужасную реальность, женщины рожают и радуются этому мгновению. Ведь ничего прекраснее, чем новая жизнь, нет во всем мире!" – поделилась певица.

Вера Кекелия беременна во второй раз / instagram.com/kekeliavera

Артистка также добавила фото, на которых у нее виден большой живот. Судя по снимкам, Вера находится в последних месяцах беременности и вот-вот должна рожать.

"Мамы, я вас обнимаю и восхищаюсь силой каждой из вас! Слава Украине", — написала под постом исполнительница.

Вера Кекелия 17 октября 2017 года вышла замуж за финалиста "Голосу країни-7" Романа Дуду, с которым познакомилась на проекте. 30 апреля 2020 года у пары родился сын Иван.

Вера Кекелия с мужем и сыном / instagram.com/kekeliavera

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