Вера Кекелия планирует большую грузинскую свадьбу

Артистка подумала о еще одной свадьбе с любимым.

Украинская певица и участница "Женского квартала" Вера Кекелия подумала о большой грузинской свадьбе.

Так, артистка, которая имеет грузинские корни, впервые за 10 лет попала в эту страну. В программе "Світське життя" знаменитость поделилась, что родные уже настаивают на том, чтобы исполнительница и ее звездный муж Роман Дуда еще раз обменялись обетами, но уже на "родной земле" Веры. Впрочем, как оказалось, и сама звезда не против.

"Я уже все пригляделась, все увидела, с грузинским хором у меня уже есть контакты. Я думаю, что это произойдет, потому что они нас прямо прессуют чтобы сделать эту свадьбу", — поделилась артистка.

Кекелия также поделилась, какие грузинские традиции остались в ее семье.

"Обязательно собираемся, когда вместе за столом. Это конечно еда, конечно грузинское вино, которое делает мой папа. И тут я узнала, что он делает вино по грузинским канонам", — рассказала певица.

Напомним, что Вера Кекелия и Роман Дуда познакомились во время съемок седьмого сезона проекта "Голос країни". Для Веры шоу было спасением от депрессии, в которой она находилась после разрыва отношений с женихом и выхода из поп-группы "АРМИЯ". В феврале в 2020-м артистка объявила о беременности, а уже в мае родила сына. Недавно звезда показала эмоциональное видео с роддома, снятое сразу после рождения сына.

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