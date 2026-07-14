Вера Кекелия показала двух заметно подросших сыновей и рассекретила их летний отпуск вместе

Вера Кекелия / © instagram.com/kekeliavera

Реклама

Украинская певица и телеведущая Вера Кекелия показала сразу двух заметно подросших сыновей и рассекретила их летний отпуск.

Артистка решила отдохнуть от рабочих будней. Она отправилась в отпуск за границу. Компанию знаменитости составили сыновья — 6-летний Иван и 3-летний Матвей. Исполнительница показала, как они все вместе летели в самолете. Заранее Вера Кекелия попросила пожелать ей удачи, ведь отпуск с двумя маленькими детьми — это еще одно испытание.

«Пожелайте мне удачи. С двумя детьми в отпуск», — обратилась артистка к подписчикам.

Реклама

Вера Кекелия с сыновьями / © instagram.com/kekeliavera

Сразу по приезду семейство отправилось плавать в море. Особенно понравилось детишкам. Как говорит Вера Кекелия, сыновей просто невозможно было вытащить из воды. Сама же певица загорала на солнце.

«Понятно, что вытащить их невозможно», — делится знаменитость.

Сыновья Веры Кекелии / © instagram.com/kekeliavera

Сама же Вера Кекелия тоже насладилась отдыхом, но вечером. Очевидно, когда дети уже легли спать, артистка выпила бокал вкусного игристого напитка.

«Все довольны, мам тоже», — пошутила исполнительница.

Реклама

Вера Кекелия / © instagram.com/kekeliavera

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая показалась на отдыхе с сыновьями. Также знаменитость неожиданно заговорила о тревожном состоянии.

Новости партнеров