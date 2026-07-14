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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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145
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Вера Кекелия показала двух заметно подросших сыновей и рассекретила их летний отпуск вместе

Артистка отправилась с детьми на семейный отдых за границу.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Вера Кекелия

Вера Кекелия / © instagram.com/kekeliavera

Украинская певица и телеведущая Вера Кекелия показала сразу двух заметно подросших сыновей и рассекретила их летний отпуск.

Артистка решила отдохнуть от рабочих будней. Она отправилась в отпуск за границу. Компанию знаменитости составили сыновья — 6-летний Иван и 3-летний Матвей. Исполнительница показала, как они все вместе летели в самолете. Заранее Вера Кекелия попросила пожелать ей удачи, ведь отпуск с двумя маленькими детьми — это еще одно испытание.

«Пожелайте мне удачи. С двумя детьми в отпуск», — обратилась артистка к подписчикам.

Вера Кекелия с сыновьями / © instagram.com/kekeliavera

Вера Кекелия с сыновьями / © instagram.com/kekeliavera

Сразу по приезду семейство отправилось плавать в море. Особенно понравилось детишкам. Как говорит Вера Кекелия, сыновей просто невозможно было вытащить из воды. Сама же певица загорала на солнце.

«Понятно, что вытащить их невозможно», — делится знаменитость.

Сыновья Веры Кекелии / © instagram.com/kekeliavera

Сыновья Веры Кекелии / © instagram.com/kekeliavera

Сама же Вера Кекелия тоже насладилась отдыхом, но вечером. Очевидно, когда дети уже легли спать, артистка выпила бокал вкусного игристого напитка.

«Все довольны, мам тоже», — пошутила исполнительница.

Вера Кекелия / © instagram.com/kekeliavera

Вера Кекелия / © instagram.com/kekeliavera

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая показалась на отдыхе с сыновьями. Также знаменитость неожиданно заговорила о тревожном состоянии.

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Дата публикации
Количество просмотров
145
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